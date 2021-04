Carolyn Smith su Amici difende Alessandra Celentano Su Martina | “Non l’ho massacrata | mi è dispiaciuto”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 11 aprile 2021)torna a parlare die dei suoi allievi, specialmente per quanto riguarda. La giovane ballerina è al centro delle critiche di, che non lesina accuse di inadeguatezza e sembra che la collega e giudice di Ballando con le stelle sia d’accordo con la rigida insegnante. Dopo un commento su Instagram sul guanto di sfida tra Serena eritorna sull’argomentoin una Diretta in cui specifica il suo pensiero su, senza nulla contro di lei, e si confronta con altri professionisti, come Arduino Bertoncello.risponde adsue ...