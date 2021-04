Carlo Alberto Dalla Chiesa, uomo simbolo della lotta alla mafia (Di domenica 11 aprile 2021) Carlo Alberto Dalla Chiesa nacque a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre del 1920. E’ stato un Generale e prefetto italiano. Figlio dell’ufficiale dell’Arma Romano Dalla Chiesa e di Maria Laura Bergonzi, scoppiata la seconda guerra mondiale nel 1941 entrò nel Regio Esercito. Frequentò la Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto, per poi prestare servizio in fanteria come sottotenente nel 120° reggimento brigata “Emilia“, qui partecipò per dieci mesi all’occupazione del Montenegro. Questa attività gli valse due croci di guerra al valore.Nel 1942 passò nei Reali Carabinieri, dove prestava servizio anche il fratello Romolo. Col grado di Comandante guidò la tenenza di San Benedetto del Tronto, dove rimase fino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021)nacque a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre del 1920. E’ stato un Generale e prefetto italiano. Figlio dell’ufficiale dell’Arma Romanoe di Maria Laura Bergonzi, scoppiata la seconda guerra mondiale nel 1941 entrò nel Regio Esercito. Frequentò la Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto, per poi prestare servizio in fanteria come sottotenente nel 120° reggimento brigata “Emilia“, qui partecipò per dieci mesi all’occupazione del Montenegro. Questa attività gli valse due croci di guerra al valore.Nel 1942 passò nei Reali Carabinieri, dove prestava servizio anche il fratello Romolo. Col grado di Comandante guidò la tenenza di San Benedetto del Tronto, dove rimase fino ...

