Carabiniere che ha ucciso uomo armato di ascia, indagato per omicidio preterintenzionale (Di domenica 11 aprile 2021) La procura di Rovereto in Trentino ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale nei confronti del Carabiniere che venerdì ha sparato colpendo alla gamba Matteo Tenni poi morto. Si tratta di un atto dovuto ora le indagini proseguiranno con ulteriori accertamenti e non è da escludere l'ipotesi di uso legittimo delle armi. L'uomo 44 anni in passato seguito dai Servizi di Salute mentale era alla guida senza patente e non avrebbe rispettato l'alt dei carabinieri. Dopo un inseguimento terminato davanti a casa sua sulla strada provinciale 90 nella frazione di Pilcante di Ala avrebbe aggredito i militari con un'accetta ferendo alla mano uno dei due 54 anni che ha quindi sparato con l'arma di ordinanza. Tenni colpito all'arteria femorale è morto in pochi istanti. A quanto riferisce la stampa locale la magistratura ha ...

