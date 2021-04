Canottaggio | Rodini-Cesarini profetesse in Patria a Varese! Campionesse d’Europa nel doppio pl!

(Di domenica 11 aprile 2021) Si tinge d’oro la giornata di oggi, domenica 11 aprile, per l’Italia del, che a Varese, nel corso degli Europei 2021 centra il primo oro in una specialità olimpica, grazie alpesi leggeri femminile di Valentina(Fiamme Gialle) e Federica(Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), le quali battono la Gran Bretagna, seconda, ed i Paesi Bassi, terzi. In Finale A partono subito forte le azzurre, che ai 500 metri passano in testa, pur tallonate dalla Gran Bretagna, mentre ai 1000 metri è la Romania a mettere pressione alle azzurre, le quali comunque conservano un leggero margine su tutte le avversarie. Dopo la prima metà di gara l’Italia prova l’allungo, mentre Romania, Gran Bretagna e Paesi Bassi paiono essere sulla stessa linea, ma con mezza imbarcazione di ritardo dalle azzurre. Ai 1500 metri ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Rodini

Alle 10.51 toccherà al doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina. Ha impressionato quello femminile con Valentina e Federica Cesarini che hanno dominato il campo di regata stravincendo la semifinale e dimostrando che il 3° posto in batteria di venerdì era ...