Canottaggio | Rodini-Cesarini profetesse in Patria a Varese! Campionesse d’Europa nel doppio pl | battuta la Gran Bretagna!

(Di domenica 11 aprile 2021) Si tinge d’oro la giornata di oggi, domenica 11 aprile, per l’Italia del, che a Varese, negli Europei 2021 centra il primo oro in una specialità olimpica, grazie alpesi leggeri femminile di Valentina(Fiamme Gialle) e Federica(Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), le quali battono laBretagna, seconda, ed i Paesi Bassi, terzi. In Finale A partono subito forte le azzurre, che ai 500 metri passano in testa, pur tallonate dallaBretagna, mentre ai 1000 metri è la Romania a mettere pressione alle azzurre, le quali comunque conservano un leggero margine su tutte le avversarie. Dopo la prima metà di gara l’Italia prova l’allungo, mentre Romania,Bretagna e Paesi Bassi paiono essere sulla stessa linea, ma con mezza imbarcazione ...

