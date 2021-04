(Di domenica 11 aprile 2021) L’Italia festeggia il grandissimo ritorno dei. Il quattro di coppia, una della imbarcazioni più iconiche, ha conquistato la meda d’oro2021 di, terminati oggi sul lago di Varese. Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Simone Venier hanno sfoderato una prestazione di lusso in caso e hanno trionfato con pieno merito, ottenendo un successo di grande rilievo con vista sulle Olimpiadi di Tokyo. I quattrohanno rilasciato le loro dichiarazioni ai microfoni della Feder. Un successo, che purtroppo è out dopo essere stato operato l’anno scorso per un osteosarcoma alla gamba ...

Advertising

zazoomblog : Canottaggio i Cavalieri delle Acque vincono l’oro agli Europei. Gli azzurri: “Dedicato a Filippo Mondelli” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Cavalieri

La Gazzetta dello Sport

...agli Europei didi Varese è ben augurante in vista delle Olimpiadi di Tokyo. A brillare c'è il quattro di coppia di Gentili, Rambaldi, Panizza e Venier. Gli eredi deidelle ......agli Europei didi Varese è ben augurante in vista delle Olimpiadi di Tokyo. A brillare c'è il quattro di coppia di Gentili, Rambaldi, Panizza e Venier. Gli eredi deidelle ...Si sono conclusi oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio 2021: le ultime finali ad essere terminate sono state quelle del canottaggio. In programma c'erano tut ...Il bottino dell’Italia agli Europei di canottaggio di Varese è ben augurante in vista delle Olimpiadi di Tokyo. A brillare c’è il quattro di coppia di Gentili, Rambaldi, Panizza e Venier. Gli eredi ...