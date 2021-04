Canottaggio | fantastica Italia! ORO agli Europei nel 4 di coppia! I Cavalieri delle Acque sono tornati!

(Di domenica 11 aprile 2021) L’Italia conquista una importantissima meda d’orodia Varese nel quattro di coppia senior maschile, peraltro la seconda in una specialità olimpica dopo quella di Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno trionfato davanti ai rivali storici dell’Olanda, arpionando un successo che infonde grande convinzione in vistaOlimpiadi di Tokyo. Si trattava di una gara molto attesa per svariati motivi. L’Italia vinse l’oro iridato nel 2018 in questa specialità. Tre quarti di quell’equipaggio erano gli stessi di oggi, tuttavia rispetto ad allora è venuto a mancare lo sfortunato Filippo Mondelli, alle prese con una batta ben più importante. Il posto del comasco è stato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio fantastica

OA Sport

Nella seconda giornata degli Europei dia Varese arrivano altre buone notizie per i canottieri campani.la barca del due senza con il napoletano Giuseppe Vicino con Matteo Lodo. Per loro miglior tempo battendo la ......- le qualificazioni olimpiche per la zona europea e i Campionati Europei assoluti di. ...sapendo di avere amici e tifosi pronti ad aspettarmi all'arrivo è una sensazione. La ...L'Italia conquista una importantissima medaglia d'oro agli Europei di canottaggio a Varese nel quattro di coppia senior maschile, peraltro la seconda in una specialità olimpica dopo quella di Valentin ...Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio 2021: si sono appena chiuse le finali delle specialità non olimpiche del canottaggio, che in prog ...