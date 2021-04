Canottaggio | Europei Varese 2021 | l’Italia vince tre ori e otto medaglie complessive

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) È grande Italia aglididi. Sono 8 le imbarcazioni azzurre ad andare sul podio in una giornata condizionata dal freddo ma ricca di grande spettacolo sulle acque della Schiranna. Fantastico oro per la coppia Rodini-Cesarini, campionesse europee nel doppio pesi leggeri femminile. In precedenza erano saliti sul gradino più alto del podio anche Torre, Rocek, Vicino e Goretti nel quadruplo leggero. Medaglia d’oro anche per uno strepitoso quattro di coppia formato da Gentili, Rambaldi, Panizza e Venieri. Soddisfazioni auree per il movimento azzurro di, che ha garantito emozioni forti e positive agli appassionati italiani RIVIVI IL LIVE #ERCHArriva l'oro a! Sul filo il quadruplo leggero di Torre, Rocek, Vicino e Goretti ...