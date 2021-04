Canottaggio, Europei 2021: quindici equipaggi azzurri lotteranno per le medaglie (Di domenica 11 aprile 2021) Terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di Canottaggio e paraCanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si conclude la rassegna in cui si gareggia, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Oggi, domenica 11 aprile, si disputerà un’unica lunghissima sessione che scatterà alle ore 08.30 e si chiuderà alle ore 15.45: in programma Finali D e C del Canottaggio, poi Finali B di paraCanottaggio e Canottaggio ed infine Finali A di paraCanottaggio e Canottaggio. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paraCanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Terza ed ultima giornata di gare aglisenior die para. A Varese, in Italia, si conclude la rassegna in cui si gareggia, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Oggi, domenica 11 aprile, si disputerà un’unica lunghissima sessione che scatterà alle ore 08.30 e si chiuderà alle ore 15.45: in programma Finali D e C del, poi Finali B di paraed infine Finali A di para. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 para, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero diiscritti, 20 sulle 22 ...

