Canottaggio, Europei 2021: Oppo-Ruta cedono lo scettro del doppio pl e sono di bronzo dietro a Irlanda e Germania (Di domenica 11 aprile 2021) Continua a far festa l'Italia del Canottaggio a Varese, sede degli Europei 2021, dato che arriva la quarta medaglia in una specialità olimpica, grazie al doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo (Carabinieri) e Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), i quali, campioni uscenti, vengono preceduti dall'Irlanda, prima, e dalla Germania, seconda come lo scorso anno. Ai 500 metri la Germania passa in testa davanti gli azzurri, ma a metà gara l'Irlanda scavalca la barca azzurra. Dopo i 1000 metri gli azzurri provano a rispondere all'affondo dell'Irlanda, che però allunga. A 500 metri dall'arrivo l'Italia resta terza e gli azzurri cercano di risalire, ma non riescono a riprendere né l'Irlanda, che ...

