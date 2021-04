Canottaggio, Europei 2021: il 4 senza senior bronzo dietro Gran Bretagna e Romania (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo l’argento di Lodo-Vicino nel due senza, arriva un’altra medaglia per l’Italia nella punta agli Europei di Canottaggio 2021. A Varese Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo conquistano il bronzo nel 4 senza senior grazie ad una splendida progressione nell’ultimo segmento di gara. Medaglia d’oro per una Gran Bretagna (Cook-Rossiter-Gibbs-Carnegie) che ha dominato la finale in lungo e in largo, argento per la Romania (Tiganescu-Semciuc-Berariu-Pascari). L’avvio della competizione vedeva la Romania portarsi subito al comando dopo una partenza da ben 52 colpi al minuto! Più cauti gli azzurri in avvio, quinti. Ai 500 metri transitava però davanti a tutti l’Olanda, seguita ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo l’argento di Lodo-Vicino nel due, arriva un’altra medaglia per l’Italia nella punta aglidi. A Varese Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo conquistano ilnel 4grazie ad una splendida progressione nell’ultimo segmento di gara. Medaglia d’oro per una(Cook-Rossiter-Gibbs-Carnegie) che ha dominato la finale in lungo e in largo, argento per la(Tiganescu-Semciuc-Berariu-Pascari). L’avvio della competizione vedeva laportarsi subito al comando dopo una partenza da ben 52 colpi al minuto! Più cauti gli azzurri in avvio, quinti. Ai 500 metri transitava però davanti a tutti l’Olanda, seguita ...

