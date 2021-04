Canottaggio, Europei 2021: confermati tre casi di Covid, ma la manifestazione si concluderà regolarmente (Di domenica 11 aprile 2021) Tre membri della squadra della Federazione turca di Canottaggio sono risultati positivi al Covid durante i test eseguiti agli Europei in corso a Varese, ma sono asintomatici. Gli altri diciassette membri della delegazione turca sono risultati negativi. Visto il protocollo vigente, le tre persone positive sono state trasferite in un hotel per l’isolamento, mentre il resto della delegazione turca si sposterà in un altro hotel e tutti gli equipaggi della Turchia sono stati ritirati dalla manifestazione. L’evento proseguirà come previsto, in quanto sono stati rispettati i protocolli e le linee guida delle autorità sanitarie locali per limitare il rischio di infezioni. L’organizzazione ha ricordato a tutti i partecipanti di continuare a seguire i protocolli in atto, inclusi l’uso della mascherina su naso e bocca, il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Tre membri della squadra della Federazione turca disono risultati positivi aldurante i test eseguiti agliin corso a Varese, ma sono asintomatici. Gli altri diciassette membri della delegazione turca sono risultati negativi. Visto il protocollo vigente, le tre persone positive sono state trasferite in un hotel per l’isolamento, mentre il resto della delegazione turca si sposterà in un altro hotel e tutti gli equipaggi della Turchia sono stati ritirati dalla. L’evento proseguirà come previsto, in quanto sono stati rispettati i protocolli e le linee guida delle autorità sanitarie locali per limitare il rischio di infezioni. L’organizzazione ha ricordato a tutti i partecipanti di continuare a seguire i protocolli in atto, inclusi l’uso della mascherina su naso e bocca, il ...

Advertising

OA_Sport : Tutto quello che c'è da sapere sulle finali degli Europei di canottaggio, con non meno di 15 equipaggi azzurri impe… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2021 in DIRETTA: finali dal sapore di Olimpiadi Italia a caccia di medaglie - #Canottaggio… - zazoomblog : Canottaggio Europei 2021 oggi: orari tv programma streaming italiani in gara 11 aprile - #Canottaggio #Europei… - La_Prealpina : Varesotto tre volte in finale - Antonio260181 : RT @Gazzetta_it: .@canottaggio1888 spettacolare agli #Europei di Varese, nove barche olimpiche in finale -