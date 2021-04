Canottaggio: Europei, 2 ori e 5 medaglie nelle barche olimpiche per azzurri a Varese (2) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Lodo e Vicino migliorano così il terzo posto conquistato lo scorso anno a Poznan e puntano ora verso Tokyo 2020 dove difenderanno il bronzo vinto a Rio 2016. Toccante la dedica del canottiere napoletano fatta a fine gara. “Dedico questa medaglia a mia nonna che è scomparsa due settimane fa a causa del Covid -19. Ho pensato sin dal primo momento al modo migliore per farle arrivare lassù il mio affetto, e pensando a lei ho chiuso gli occhi a 250 metri dall’arrivo, ed è andata. Oggi questa medaglia è solo per lei, in un campo di regata che ci porta fortuna, dopo il titolo mondiale Under 23 del 2014”, le parole di Vicino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Lodo e Vicino migliorano così il terzo posto conquistato lo scorso anno a Poznan e puntano ora verso Tokyo 2020 dove difenderanno il bronzo vinto a Rio 2016. Toccante la dedica del canottiere napoletano fatta a fine gara. “Dedico questa medaglia a mia nonna che è scomparsa due settimane fa a causa del Covid -19. Ho pensato sin dal primo momento al modo migliore per farle arrivare lassù il mio affetto, e pensando a lei ho chiuso gli occhi a 250 metri dall’arrivo, ed è andata. Oggi questa medaglia è solo per lei, in un campo di regata che ci porta fortuna, dopo il titolo mondiale Under 23 del 2014”, le parole di Vicino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

