Canottaggio, Cesarini: "Vincere gli Europei a Varese ha un sapore speciale". Rodini: "Vogliamo vincere sempre"

Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno vinto la medaglia d'oro agli Europei 2021 di Canottaggio che si sono conclusi oggi a Varese. Il doppio pesi leggeri ha regalato un bellissimo trionfo all'Italia e può guardare con grande ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo, dove si cercherà di fare molto bene. Le due azzurre hanno rilasciato le loro dichiarazioni ai microfoni della FederCanottaggio. Federica Cesarini (capovoga): "vincere l'Europeo qui per me ha un sapore speciale. È il mio lago, e nel 2012 da timoniera vinsi il bronzo sull'otto. Oggi mi godo una grande soddisfazione, ma è solo il primo passo di un lungo percorso. Sappiamo di dover lavorare molto, e dopo questa gara c'è solo voglia di lavorare"

