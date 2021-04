Campionati Italiani di snowboard cross | Michela Moioli si aggiudica il titolo femminile

(Di domenica 11 aprile 2021) Finale tutto d’oro perche a Colere si èta il sestoitaliano della carriera. Le nevi che hanno visto sbocciare il suo talento hanno accompagnato ancora una volta la 25enne di Alzano Lombardo che ha concluso la propria stagione nel migliore dei modi. L’esperienza e la conoscenza del tracciato hanno sicuramente aiutato la portacolori dell’Esercito che ha preceduto la sorprendente Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Caterina Carpano (Ski Team Fassa). L’urlo di gioia si è invece stretto in gola per Thomas Belingheri (Scalve Boarder Team) che ha saputo regolare i favoriti di giornata mancando per un soffio il successo tricolore. Nato e cresciuto all’ombra della Presolana, il padrone di casa si è dovuto arrendere soltanto a Tommaso Leoni che ha completato la doppietta targata Centro ...

Advertising

_Carabinieri_ : Ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto svoltisi a Riccione nella specialità 50 metri farfalla femminili il… - _Carabinieri_ : Doppietta dei #Carabinieri ai Campionati Italiani Assoluti di Canoa svoltisi all'Idroscalo di Milano (MI). Nella sp… - _Carabinieri_ : Ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto a Riccione, nella specialità 100 mt farfalla il Car. Elena Di Liddo ha vin… - antigiannino96 : @DavidBasco86 @rikibona @NandoPiscopo1 @mgpg07 @_schiaffino__ C’è stato un battibecco, Ibra forse un po’ sarcastico… - valereali22 : RT @TAETOMS: Martina è campionessa italiana in carica ed è stata campionessa mondiale nel suo stile, dicendo che ha fatto una merda state a… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani

FISE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Idi Duathlon Sprint di San Benedetto si svolgeranno regolarmente il 18 aprile 2021. Infatti Pasqualino Piunti, Sindaco di San Benedetto del Tronto, ha confermato che si terrà la ...Noiin particolare ricorderemo con dispiacere il mondiale dei '70 in Messico, dove ... Trofei: 3 mondiali con il Brasile (58', 62' e 70') 7 coppe ai tornei Sud Americani 10Paulista ...La corsa è valida per il Campionato italiano assoluto, il cosiddetto “Cir”. Ma, come spesso avviene, alla prova principale ne sono abbinate altre. In questo caso quella di maggior interesse per i ...Sono i tre atleti del Circolo Schermistico Cuneo che nel prossimo fine settimana - a partire da domani, sabato 10 aprile - si giocheranno a Torino l’accesso alla fase nazionale del campionato italiano ...