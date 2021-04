Camera, approvata mozione per la riapertura della scuola. Bella (M5s): “Fare di tutto per riportare studenti in classe” (Di domenica 11 aprile 2021) “Per il bene delle nostre studentesse e dei nostri studenti abbiamo realizzato una mozione insieme alla stragrande maggioranza delle forze politiche. Questo è lo spirito che ci è stato indicato dal presidente Sergio Mattarella: collaborare per il bene comune. E la scuola è il più grande bene comune che abbiamo“. Lo ha detto in Aula alla Camera Marco Bella, deputato del Movimento 5 Stelle e primo firmatario della mozione per la riapertura delle scuole, confluita in un testo sottoscritto da tutte le forze politiche di maggioranza. Al centro della mozione la riapertura degli istituti scuole per consentire le lezioni in presenza il prima possibile e la copertura vaccinale degli insegnanti. “L’istruzione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) “Per il bene delle nostre studentesse e dei nostriabbiamo realizzato unainsieme alla stragrande maggioranza delle forze politiche. Questo è lo spirito che ci è stato indicato dal presidente Sergio Mattarella: collaborare per il bene comune. E laè il più grande bene comune che abbiamo“. Lo ha detto in Aula allaMarco, deputato del Movimento 5 Stelle e primo firmatarioper ladelle scuole, confluita in un testo sottoscritto da tutte le forze politiche di maggioranza. Al centroladegli istituti scuole per consentire le lezioni in presenza il prima possibile e la copertura vaccinale degli insegnanti. “L’istruzione, ...

