Calciomercato Serie C | Carrarese | Di Natale è il nuovo tecnico

CARRARA - La Carrarese, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato che "dopo aver stretto contatti con alcuni altri allenatori, la scelta per la guida tecnica della Prima Squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Fiorentina - Atalanta LIVE alle 20.45 Ex della gara è Luis Muriel (18 reti), a un solo gol dal suo record di marcature in una stagione di Serie A. Dall'altra parte troverà Giacomo Bonaventura, che ha disputato le sue prime 99 presenze in ...

Dazn attacca: 'Indennizzi ai clienti, disservizi causati da Comcast'. E' una società legata a Sky Commenta per primo Non si placa la bufera sui disservizi odierni di Dazn, sulla cui app non è stato possibile vedere Inter - Cagliari, Verona - Lazio e le gare di Serie B . L'azienda guidata da James Rushton, dopo le scuse, ha deciso di indicare il nome del partner tecnologico che avrebbe causato il problema, in una nota affidata all' Ansa : 'Come comunicato in ...

Milan, la vittoria di Pioli in tre mosse Calciomercato.com Serie A: Roma-Bologna 1-0 (ANSA) - ROMA, 11 APR - La Roma batte il Bologna 1-0 in un incontro della 30/a giornata di serie A, giocato all'Olimpico. Una rete di Borja Mayoral alla fine del primo tempo, peraltro ben giocato ...

Calcio, all’Olimpico la Roma batte il Bologna 1-0 All’Olimpico il match della 30^ giornata di Serie A finisce 1-0, grazie a un guizzo di Borja ... alzando troppo la traiettoria di testa su calcio d’angolo. La squadra di Mihajlovic va a un passo dal ...

