Calciomercato Milan, Massara ha scelto il nuovo portiere rossonero (Di domenica 11 aprile 2021) Calciomercato Milan: Frederic Massara avrebbe individuato il nuovo portiere del Milan per la prossima stagione. Il nome nuovo arriva dalla Roma Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su Sky Sport, Massara avrebbe scelto il prossimo portiere del Milan. Con l’addio di Tatarusanu ormai certo, i rossoneri avrebbero contattato Mirante per fare da secondo portiere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Il giocatore sarebbe disponibile al trasferimento a Milano, ora rimangono da limare gli ultimi dettagli della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021): Fredericavrebbe individuato ildelper la prossima stagione. Il nomearriva dalla Roma Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su Sky Sport,avrebbeil prossimodel. Con l’addio di Tatarusanu ormai certo, i rossoneri avrebbero contattato Mirante per fare da secondo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il giocatore sarebbe disponibile al trasferimento ao, ora rimangono da limare gli ultimi dettagli della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Roma, Mirante verso l'addio: Massara lo vuole al Milan ... visto il suo contratto in scadenza e la volontà del nuovo dirigente Pinto di rinnovare la rosa: sul portiere ex Parma, riferisce Sky Sport, sarebbe interessato il Milan , con in particolare Massara ...

Milan, tre big inglesi su un obiettivo per il centrocampo Commenta per primo Seguito anche dal Milan , Boubakary Soumaré può finire in Premier League: stando al Daily Star , Leicester , Manchester United e Tottenham si contendono il centrocampista del Lille .

Calciomercato Milan, Maldini stregato da un talento francese: i dettagli MilanNews24.com Blog: Una buona Juve batte il Genoa, Ronaldo invece... Blog Calciomercato.com: 11 aprile 2021, all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Genoa, partita valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. I bianconeri ...

CALCIO: VINCONO TUTTE IN ZONA CHAMPIONS A otto giornate dalla fine del campionato si infiamma la corsa in zona Champions, con Lazio, Juventus e Napoli che rispondono alla vittoria di ieri del Milan al Tardini. In attesa delle partite di Rom ...

