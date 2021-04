Calciomercato Juventus: scambio Dybala-Icardi? Perchè si può fare (Di domenica 11 aprile 2021) scambio Dybala Icardi: la Juve ha paura che succeda di nuovo. L’indiscrezione legata al futuro dei due attaccanti L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del possibile scambio in estate tra Juve e Psg che coinvolgerebbe Paulo Dybala e Mauro Icardi. La Joya è alle prese con la questione rinnovo, ma la situazione appare ancora in stand-by. L’ex Inter, invece, non ha vissuto una stagione semplice e tornerebbe volentieri in Italia. Lo scambio sarebbe vantaggioso per entrambi i club, scrive il quotidiano, anche se la paura per la Juve sopraggiungerebbe nel caso in cui Dybala facesse muro. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021): la Juve ha paura che succeda di nuovo. L’indiscrezione legata al futuro dei due attaccanti L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del possibilein estate tra Juve e Psg che coinvolgerebbe Pauloe Mauro. La Joya è alle prese con la questione rinnovo, ma la situazione appare ancora in stand-by. L’ex Inter, invece, non ha vissuto una stagione semplice e tornerebbe volentieri in Italia. Losarebbe vantaggioso per entrambi i club, scrive il quotidiano, anche se la paura per la Juve sopraggiungerebbe nel caso in cuifacesse muro. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

