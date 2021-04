Calcio: Serie A, i risultati della trentesima giornata (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - I risultati della trentesima giornata di Serie A: Juventus-Genoa 3-1; Sampdoria-Napoli 0-2; Verona-Lazio 0-1; Inter-Cagliari 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Crotone 3-2 (giocata ieri); Parma-Milan 1-3 (giocata ieri); Udinese-Torino 0-1 (giocata ieri); Roma-Bologna (ore 18); Fiorentina-Atalanta (ore 20.45); Benevento-Sassuolo (domani, ore 20.45). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - IdiA: Juventus-Genoa 3-1; Sampdoria-Napoli 0-2; Verona-Lazio 0-1; Inter-Cagliari 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Crotone 3-2 (giocata ieri); Parma-Milan 1-3 (giocata ieri); Udinese-Torino 0-1 (giocata ieri); Roma-Bologna (ore 18); Fiorentina-Atalanta (ore 20.45); Benevento-Sassuolo (domani, ore 20.45).

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Cagliari 1-0, rete di Darmian M. (INT) - repubblica : ?? Calcio: la app di Dazn non funziona, Inter-Cagliari non si puo' vedere. Ira social degli abbonati tifosi - SkySport : #InterCagliari 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - pigghialu : RT @Codacons: Chiediamo immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l’impossibilità di fruire del servizio acquistato! https://t… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SERIE A - Roma-Bologna, le formazioni ufficiali -