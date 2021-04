Calcio | Serie A | i risultati della trentesima giornata

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Cagliari 1-0, rete di Darmian M. (INT) - repubblica : ?? Calcio: la app di Dazn non funziona, Inter-Cagliari non si puo' vedere. Ira social degli abbonati tifosi - SkySport : #InterCagliari 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - Gazzetta_it : La #Juve fa tris col #Genoa . E ringrazia anche #Szczesny #juvegenoa - sportli26181512 : #Juve-#Genoa 3-1: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara valida per la 30ª giornata di #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Gloria anche per il portiere locale Nicolas che poco dopo neutralizza undi rigore a Giacomelli . Con questo successo la Reggina sale in classifica a quota 44 punti, staccando proprio il ...Il Napoli vince a Genova contro la Samp e non permette alla Juventus di far crescere il suo distacco nella lotta a un posto in Champions (aspettando ovviamente la gara dell'Atalanta). Gli uomini di ...Genova, 11 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Sampdoria in un match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio ...Unico brivido al 43' con Scamacca che si libera di De Ligt e Chiellini con una grande giocata e poi calcia addosso a Szczesny ... sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A. Metti mi ...