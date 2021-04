Calcio, Serie A 2021: vincono le prime sette della classifica. Successi anche per Atalanta e Roma (Di domenica 11 aprile 2021) Turno interlocutorio, nelle zone alte della classifica, il 30° della Serie A 2021 di Calcio: vincono le prime sette della classe, dunque le distanze restano invariate nella corsa alle Coppe Europee e, soprattutto, l’Inter vede restare intatto il proprio tesoretto di 11 punti sul Milan ad otto giornate dalla fine. Nei due posticipi domenicali, infatti, vincono anche Roma ed Atalanta: nel match delle ore 18.00 i capitolini piegano per 1-0 la resistenza del Bologna, grazie alla rete al 44? di Borja Mayoral. I giallorossi salgono a quota 54 restando in settima posizione, mentre il Bologna rimane a 34, con 12 punti di margine sul Cagliari terzultimo. Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Turno interlocutorio, nelle zone alte, il 30°dileclasse, dunque le distanze restano invariate nella corsa alle Coppe Europee e, soprattutto, l’Inter vede restare intatto il proprio tesoretto di 11 punti sul Milan ad otto giornate dalla fine. Nei due posticipi domenicali, infatti,ed: nel match delle ore 18.00 i capitolini piegano per 1-0 la resistenza del Bologna, grazie alla rete al 44? di Borja Mayoral. I giallorossi salgono a quota 54 restando in settima posizione, mentre il Bologna rimane a 34, con 12 punti di margine sul Cagliari terzultimo. Nella ...

