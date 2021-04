Advertising

sportli26181512 : Marotta promuove Conte: 'Esame superato. Pinetina nostro centro estetico': Marotta promuove Conte: 'Esame superato.… - TV7Benevento : Calcio: Marotta, 'Conte grande professionista, all'Inter ha superato esame maturità'... - ItaSportPress : Inter, Marotta: 'Conte un vincente. Vi spiego come l'ho convinto a venire...' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Conte è un grande professionista, ama le sfide e venire qui lo era' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Conte è un grande professionista, ama le sfide e venire qui lo era' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Marotta

Beppepromuove Conte. L'a.d. dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Cagliari. E ha usato parole dolci per il tecnico: "Conte è un grande professionista, ama le sfide e ...In realtà Frappart non è affatto l'unica donna ad arbitrare con regolarità nelmaschile. In ... Due i direttori di gara, invece, inseriti in Serie C: la cilentana Mariae la toscana Marta ...Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, commentando le parole di ieri del tecnico nerazzurro che ha sottolineato come scegliendo l'Inter avesse molto da perdere. "È stata ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, sgombra il campo dalla questione del possesso palla e dal pragmatismo poco ...