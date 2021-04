Calcio | Lazio sbanca Verona nel recupero con Milinkovic e resta nella corsa Champions

(Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. – (Adnkronos) – Una vittoria all’ultimo respiro tiene lainper la. I biancocelesti si impongono 1-0 alottando con spirito di squadra, credendoci fino alla fine e venendo premiati al 93? grazie a un gol di-Savic. I capitolini hanno fatto la partita contro gli scaligeri come di consueto molto aggressivi e abili nelle ripartenze a campo aperto. Per gli ospiti anche un palo con Immobile e un gol annullato a Caicedo dopo la ‘On field review’. L’Hellas ha creato qualche presupposto ma non ha avuto grandi chance da rete. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Abbiamo quest'idea didall'inizio: cerchiamo di mantenere questo modo di giocare, se ... ma di qualità nelle giocate e nella finalizzazione: per battere labisogna migliorare lì. Abbiamo ...... 'Secondo il metro utilizzato finora in campionato (Milan -e Roma - Milan) quello di Colley ... ma restituita alla Samp, pestone netto su Manolas in area neanche visto al var,d'angolo al ...Verona, 11 apr. - (Adnkronos) - Una vittoria all'ultimo respiro tiene la Lazio in corsa per la Champions. I biancocelesti si impongono 1-0 a Verona lottando con spirito di squadra, credendoci fino alla fine e venendo premiati al 93rd minuto grazie a un gol di Milinkovic-Savic. I capitolini hanno fatto la partita contro gli scaligeri come di consueto molto aggressivi e abili nelle ripartenze a campo aperto. Per gli ospiti anche un palo con Immobile e un gol annullato a Caicedo dopo la 'On field review'. L'Hellas ha creato qualche presupposto ma non ha avuto grandi chance da rete.