Calcio, la UEFA valuta un piano sui vaccini anti-Covid per gli Europei 2021: giocatori tutti coinvolti (Di domenica 11 aprile 2021) Il conto alla rovescia procede velocemente e il giorno dell’inizio degli Europei 2021 di Calcio, tra le competizioni più attese della stagione dopo il rinvio a causa della pandemia, si avvicina sempre di più. Sarebbero arrivate conferme circa l’organizzazione itinerante dell’evento, anche per quanto riguarda l’Italia. Dovrebbe essere a Roma, infatti, la partita inaugurale prevista tra la Nazionale di Roberto Mancini e la Turchia. Il condizionale è d’obbligo perché il Bel Paese non ha ancora ricevuto ufficialmente il via libera per riportare i tifosi sugli spalti dell’Olimpico. Un veto, al momento, dettato dalla situazione pandemica in territorio italiano. In questo contesto, l’UEFA starebbe valutando di somministrare obbligatoriamente i vaccini a tutti i calciatori ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Il conto alla rovescia procede velocemente e il giorno dell’inizio deglidi, tra le competizioni più attese della stagione dopo il rinvio a causa della pandemia, si avvicina sempre di più. Sarebbero arrivate conferme circa l’organizzazione itinerante dell’evento, anche per quanto riguarda l’Italia. Dovrebbe essere a Roma, infatti, la partita inaugurale prevista tra la Nazionale di Roberto Mancini e la Turchia. Il condizionale è d’obbligo perché il Bel Paese non ha ancora ricevuto ufficialmente il via libera per riportare i tifosi sugli spalti dell’Olimpico. Un veto, al momento, dettato dalla situazione pandemica in territorio italiano. In questo contesto, l’starebbendo di somministrare obbligatoriamente ii calciatori ...

