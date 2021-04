Calcio: de Ligt, 'persi tanti punti con le piccole, dobbiamo giocare come con Napoli' (Di domenica 11 aprile 2021) Torino, 11 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo perso tanti punti contro le piccole, mentre contro il Napoli abbiamo fatto molto bene specie nel primo tempo. dobbiamo continuare così anche con le piccole". Così il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall'inizio del match con il Genoa. "Pensiamo a qualificarci per la Champions, è molto importante per la Juventus e abbiamo una finale di Coppa Italia", aggiunge il 21enne olandese. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Torino, 11 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo persocontro le, mentre contro ilabbiamo fatto molto bene specie nel primo tempo.continuare così anche con le". Così il difensore della Juventus Matthijs de, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall'inizio del match con il Genoa. "Pensiamo a qualificarci per la Champions, è molto importante per la Juventus e abbiamo una finale di Coppa Italia", aggiunge il 21enne olandese.

