Calcio a 5, la Siac Messina esce battuta dal campo della vice capolista Futsal Polistena (Di domenica 11 aprile 2021) Calcio a 5: perde ancora la Siac Messina, sconfitta dalla vice capolista Futsal Polistena Niente da fare per la Siac Messina sul campo della vicecapolista Futsal Polistena, che si è imposta per 12-3 nella penultima giornata del campionato di serie A2 di Calcio a 5. I biancazzurri, privi dei brasiliani Victor Torres Iborra e Gabriel Barbosa, pareggiano con il gol di Antonino D'Angelo l'iniziale vantaggio siglato da Maluko e sul 3-1 riducono le distanze grazie alla rete di Ahmed Abdelbaky. I bianconeri vanno, però, altre due volte a bersaglio, portandosi sul 5-2 all'intervallo. Nella ripresa, i calabresi impinguano ...

