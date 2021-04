Calabria, morto il padre di capitano Ultimo: il presidente Spirlì e gli assessori si uniscono al dolore del consigliere regionale (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente Spirlì e gli assessori si uniscono al dolore del consigliere regionale Il presidente Nino Spirlì e tutta la Giunta regionale della Calabria porgono le più sentite condoglianze al consigliere regionale e presidente della Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, Antonio De Caprio, per la scomparsa dell’amato padre Luigi. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Ile glisialdelIlNinoe tutta la Giuntadellaporgono le più sentite condoglianze aldella Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, Antonio De Caprio, per la scomparsa dell’amatoLuigi. L'articolo proviene da City Roma News.

