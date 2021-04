Cagliari | Vicario | «Parata su Eriksen? Bella am non ci fermiamo qui»

(Di domenica 11 aprile 2021) Le parole di Guglielmodurante l’intervallo di Inter-. Per lui esordio in Serie A come portiere delLe parole di Guglielmodurante l’intervallo di Inter-. Per lui esordio in Serie A come portiere del. PRIMO TEMPO – «Stiamo facendo la partita che avevamo preparato, siamo compatti e sappiamo che nel secondo tempo ci sarà da soffrire». LASU– «È stato un tiro da fuori, è stata unama non ciqui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari News 24

Conte(3 - 5 - 2) :; Carboni, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici (agg Michela Colombo) Probabili formazioni Juventus Genoa/ ...L'Inter ed il Cagliari non si sono fatti male in questo primo tempo, dove c'è da segnalare un intervento prezioso di Vicario, esordiente in serie A. che ha sostituito Cragno, su Eriksen. Per cui la ...Termina il primo tempo di Inter-Cagliari, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro ...