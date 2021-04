«Cacciata di casa dalla famiglia perché lesbica» | la procura di Firenze indaga sul caso di Malika E parte una raccolta fondi

(Di domenica 11 aprile 2021) Il pm Giovanni Solinas delladiha aperto un fascicolo suldiChalhy, la ragazza di 22 anni di Castelfiorentino che ha denunciato di essere stata «di». I suoi genitori, dopo il coming out, le avrebbero detto: «Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia». E gli inquirenti, dopo aver recuperato una relazione dei carabinieri risalente ad alcuni mesi fa, hanno ipotizzato il reato di violenza privata. Intanto, incassata la solidarietà del mondo politico e delle associazioni per i diritti civili, ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino con un post su Facebook: ...

vladiluxuria : Cacciata di casa dalla famiglia perchè omosessuale, Vladimir Luxuria: 'È la forma più crudele di omofobia' - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - repubblica : Castelfiorentino, ragazza cacciata di casa perché ama una donna

Svolta giudiziaria nel caso di Malika Chalhy, cacciata di casa dalla famiglia perché omosessuale. Infatti la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per violenza privata, dopo la denuncia della 22enne di Castelfiorentino. E che poi Malika ha portato alla ribalta nazionale per denunciare la sua condizione dopo essere stata cacciata di casa (non avrebbe potuto riavere neanche i suoi vestiti) e sensibilizzare l'opinione. "È una vicenda dolorosissima, che ci impone di riflettere molto su quanto ci sia ancora da lottare per costruire una cultura diffusa di rispetto e di uguaglianza verso le persone LGBTQIA+".