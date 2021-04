Burnley – Newcastle United 11 aprile 2021 ore 12:00 (Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore di Burnley Phil Bardsley è di nuovo disponibile dopo un recente periodo di compassionevole congedo. Erik Pieters è in forma ma Ashley Barnes, Kevin Long e Robbie Brady rimangono indisponibili. Ecco a che punto sono le due squadre prima dell’incontro Burnley – Newcastle United. Burnley – Newcastle United: cosa aspettarsi dalle due squadre? Il capitano del Newcastle Jamaal Lascelles potrebbe saltare il resto della stagione a causa di una sospetta frattura da stress al piede subita lo scorso fine settimana contro gli Spurs. Callum Wilson è disponibile dopo due mesi con un bicipite femorale strappato, mentre anche Andy Carroll è tornato ad allenarsi. Ryan Fraser rischia di perdere con un reclamo al polpaccio e Fabian Schar è ancora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore diPhil Bardsley è di nuovo disponibile dopo un recente periodo di compassionevole congedo. Erik Pieters è in forma ma Ashley Barnes, Kevin Long e Robbie Brady rimangono indisponibili. Ecco a che punto sono le due squadre prima dell’incontro: cosa aspettarsi dalle due squadre? Il capitano delJamaal Lascelles potrebbe saltare il resto della stagione a causa di una sospetta frattura da stress al piede subita lo scorso fine settimana contro gli Spurs. Callum Wilson è disponibile dopo due mesi con un bicipite femorale strappato, mentre anche Andy Carroll è tornato ad allenarsi. Ryan Fraser rischia di perdere con un reclamo al polpaccio e Fabian Schar è ancora ...

