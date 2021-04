Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 11 aprile 2021) Il gol di Adama Traoré nei secondi finali del match contro il Fulham non ha fatto esultare solo noi, ma anche e soprattutto i sostenitori di Clarets e Magpies. Si, perché i londinesi non hanno fatto punti e sono rimasti a quota 26 contro 32 partite giocate, mentre Burnley e Newcastle ne hanno rispettivamente 33 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 11 aprile 2021) Il gol di Adama Traoré nei secondi finali del match contro il Fulham non ha fatto esultare solo noi, ma anche e soprattutto i sostenitori di Clarets e Magpies. Si, perché i londinesi non hanno fatto punti e sono rimasti a quota 26 contro 32 partite giocate, mentrene hanno rispettivamente 33 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Premier League, alle 13 LIVE Burnley-Newcastle. Poi il Leicester, Tottenham-United e l'Arsenal: Continua oggi il pr… - AleZorzi7 : @bossebasta 'Ora mi restano Kane e ben due giocatori del Burnley...cosa potrebbe mai andare male?'...ecco, mi auto… - infobetting : Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni ufficiali, quote, - Muhamma14575663 : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #EPL 18.00 Burnley vs Newcastle 20.05 West Ham vs Leicester 22.30 Tottenham vs MU 00.55 Sheffield vs Arse… - ApriBodoo : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #EPL 18.00 Burnley vs Newcastle 20.05 West Ham vs Leicester 22.30 Tottenham vs MU 00.55 Sheffield vs Arse… -