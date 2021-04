Buio 1981 | graphic novel sul killer che ha ossessionato il nord-est

Leggi su udine20

(Di domenica 11 aprile 2021) Esattamente 40 anni fa, in una notte di aprile del, all’età di 19 anni, Roberto, la cui famiglia era originaria delle Valli del Natisone, commette il suo primo omicidio. Ne seguiranno altri, oltre a una lunga serie di stupri, aggressioni, furti e rapine compiuti in Francia e in Svizzera. Ed è proprio all’uscita di una pizzeria a San Pietro al Natisone che il ragazzo (passato alla storia come l’assassino della luna piena, ildagli occhi di ghiaccio, e non solo) viene fermato e arrestato, per la prima volta. Il 12 aprile 2021, esce “– Unaraccontata nell’oscurità”, una produzione Servi di Scena + MateâriuM: 68 pagine a colori che ripercorrono le atmosfere di un’epoca contraddistinta da sfarzo e decadenza, luci e ombre. Acquistabile online sul sito ...