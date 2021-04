Bronzo per l'azzurro Roberto Botta agli Europei di Taekwondo (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sui Campionati Europei Seniores di Taekwondo in Bulgaria. E anche nell'ultima giornata l'Italia riesce a salire sul podio. Per la nazionale azzurra arriva la terza medaglia in tre giorni e porta il nome di Roberto Botta nella categoria -87 kg! Il Bronzo del capitano azzurro si unisce a quelli di Simone Alessio e Simone Crescenzi e sigilla la prova degli azzurri nella prima competizione internazionale a oltre un anno dall'inizio della pandemia. Il 25enne atleta siciliano, reduce da due infortuni consecutivi che ne hanno limitato la preparazione, sui quadrati di gara si è presentato concentrato e deciso a confermare il podio che aveva conquistato nel 2018. Nell'incontro di esordio: agli ottavi ha superato lo sloveno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sui CampionatiSeniores diin Bulgaria. E anche nell'ultima giornata l'Italia riesce a salire sul podio. Per la nazionale azzurra arriva la terza meda in tre giorni e porta il nome dinella categoria -87 kg! Ildel capitanosi unisce a quelli di Simone Alessio e Simone Crescenzi e sigilla la prova degli azzurri nella prima competizione internazionale a oltre un anno dall'inizio della pandemia. Il 25enne atleta siciliano, reduce da due infortuni consecutivi che ne hanno limitato la preparazione, sui quadrati di gara si è presentato concentrato e deciso a confermare il podio che aveva conquistato nel 2018. Nell'incontro di esordio:ottavi ha superato lo sloveno ...

