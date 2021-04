Braccio di ferro Ue-AstraZeneca, la lettera inviata dall’Europa (Di domenica 11 aprile 2021) La lettera inviata dall’Unione Europea ad AstraZeneca per mettere pressione alla multinazionale. BRUXELLES (BELGIO) – Una lettera inviata dall’Unione Europea per mettere pressione ad AstraZeneca. La missiva, come riportato dal Corriere della Sera, è stata inviata lo scorso 19 marzo e il 9 aprile è scaduto l’ultimatum di Bruxelles. Nei prossimi giorni, quindi, non si esclude una battaglia legale per cercare di far rispettare il contratto. La lettera dell’Unione Europea Nella missiva è precisato che “a seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni, si è giunti alla conclusione che AstraZeneca ha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Ladall’Unione Europea adper mettere pressione alla multinazionale. BRUXELLES (BELGIO) – Unadall’Unione Europea per mettere pressione ad. La missiva, come riportato dal Corriere della Sera, è statalo scorso 19 marzo e il 9 aprile è scaduto l’ultimatum di Bruxelles. Nei prossimi giorni, quindi, non si esclude una battaglia legale per cercare di far rispettare il contratto. Ladell’Unione Europea Nella missiva è precisato che “a seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni, si è giunti alla conclusione cheha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Braccio ferro Creval e Crédit Agricole, cosa sta succedendo? Cosa significa questo per gli investitori di Creval? Da giorni sul mercato si gioca sul Creval un braccio di ferro, con un volume di titoli scambiati ridotto ai minimi termini. Questo perchè: 'i ...

La vittoria al Tardini: panoramica a 360 gradi in cinque punti Se stiamo assistendo ad un modo nuovo e più americano, di gestire lo sport , lo vedremo negli anni, se viceversa in assenza di regolamenti UEFA precisi è un braccio di ferro fra Paul Singer e il '...

Braccio di ferro in Kosovo per Vjosa Osmani presidente Il Manifesto Scuola, cambia tutto per i vaccini: DS furiosi, ‘docenti non sono privilegiati’ Scuola, cambia tutto per i vaccini: DS furiosi, ‘docenti non sono privilegiati’ 11 Aprile 2021 Vaccini docenti, stop a chi deve ricevere ancora la prima dose 11 Aprile 2021 Concorsi scuola, braccio di ...

Arcuri sotto inchiesta per peculato L’ex commissario - secondo quanto anticipato da LaVerità- è iscritto per l’appropriazione indebita contestata ai pubblici ufficiali. L’accusa contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine ...

