Boschi al “Fatto Quotidiano” | «Confondete le allucinazioni con gli scoop» E passa alle vie legali

(Di domenica 11 aprile 2021) Durissima replica di Maria Elenaal. Quell’articolo L’uomo di Gelli alla; un milione di euro se cacci Conte è inaccettabile. «Confonde lecon gli», afferma l’esponente renziana. Il giornale di Travaglio parte dalla “bomba” di Report. «Apre il proprio giornale con un presuntoche definire ridicolo o assurdo è riduttivo. Non ho mai parlato con la persona che Ilpresenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi».al: «Tutto surreale» «E del resto questa stessa persona – priva per quanto io sappia di alcun ruolo e potere – si lamentava perché neanche rispondevo ...

Non ho mai parlato con la persona che IlQuotidiano oggi presenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi". Lo dice Maria Elena. "E del resto questa stessa persona - ...Mi riservo, ovviamente, di tutelare la mia immagine nelle forme e nelle sedi più opportune", concludeRoma, 11 apr (Adnkronos) - "Il Fatto Quotidiano oggi apre il proprio giornale con un presunto scoop che definire ridicolo o assurdo è riduttivo. Non ho ...L’amico di Licio Gelli, come lui stesso si definisce, avrebbe fatto pressioni su Maria Elena Boschi allo scopo di far cadere Conte. “Mi hai detto l’altra volta al telefono che continui ad ...