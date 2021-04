Bonus Baby-Sitter, come presentare domanda e chi può accedere al sostegno previsto per le famiglie (Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo decreto legge introdotto lo scorso marzo ha approvato alcuni fondamentali sostegni per le famiglie italiane. Fra questi compare anche il Bonus Baby-Sitter destinato a chi ha figli minori di 14 anni. Proprio in queste ore è stata attivata la possibilità di presentare domanda attraverso il sito dell’INPS. Ecco chi può usufruire di questo contributo e come richiederlo. Chi ha diritto al Bonus Baby-Sitter come si legge sul sito dell’Ips, le famiglie che hanno intenzione di richiedere il Bonus Baby-Sitter devono rispettare alcuni criteri. È innanzitutto importante ricordare che il contributo è destinato ai figli minori di 14 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo decreto legge introdotto lo scorso marzo ha approvato alcuni fondamentali sostegni per leitaliane. Fra questi compare anche ildestinato a chi ha figli minori di 14 anni. Proprio in queste ore è stata attivata la possibilità diattraverso il sito dell’INPS. Ecco chi può usufruire di questo contributo erichiederlo. Chi ha diritto alsi legge sul sito dell’Ips, leche hanno intenzione di richiedere ildevono rispettare alcuni criteri. È innanzitutto importante ricordare che il contributo è destinato ai figli minori di 14 ...

Advertising

DividendProfit : INPS, attivo da oggi il servizio online per il nuovo bonus baby-sitting - giornalecomuni : RT @giornalecomuni: #Inps, servizio online per il nuovo #bonus #babysitting - conteDartagnan : moglie: oggi devi richiedere il bonus baby sitter -Perché? -Moglie: Perché è per le Piva - ma se stai in Smart d… - DavideScary81 : @INPS_it Buonasera, sono in Smart working a settimane alterne, nelle settimane in cui non ho s.w. posso richiedere… - robgar80 : L’8 Aprile, due giorni dopo la riapertura delle scuole dell’infanzia, l’@INPS_it ha pubblicato la procedura per ric… -