Bonetti | “Eroine che devono tornare nel mondo lavoro | ‘se non ora quando?' ”

Leggi su dire

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – “Abbiamo un problema con la classe politica in Italia. Io vengo da un partito che ha scelto le pari opportunità nel proprio statuto. La parità di genere si sceglie o rimane sempre una diseguaglianza da sanare”. È la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, a stigmatizzare la questione delle pari opportunità come cruciale per lo sviluppo reale e concreto della vita democratica di un Paese. Lo ha detto intervenendo al convegno online ‘Women20 per un nuovo umanesimo. Analisi e proposte per il rilancio del Paese verso una nuova economia’, patrocinato da Women20 e organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) in collaborazione con le Donne Imprenditrici di Fipe, Le Contemporanee, Half of It – Donne per la salvezza, Regeneration Y-outh e l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali.