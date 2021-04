Bologna-Roma, Mihajlovic: “Siamo stati superiori, mi rode perdere così” (Di domenica 11 aprile 2021) “Non posSiamo andare sotto di un gol nel primo tempo dopo aver creato e giocato molto meglio. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni senza trovare la rete, mentre la Roma ha passato la metà campo due volte. È sempre la stessa storia contro le grandi squadre. Mi spiace per i ragazzi e per la società: va bene giocare, ma poi alla fine abbiamo fatto zero punti”. Queste le parole dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta 1-0 con la Roma nella 30^ giornata di Serie A. L’allenatore è deluso per le troppe occasioni mancate nelle ultime due partite. “Saputo sarà a Bologna? Non so se arriverà in Italia. Quando sarà qui parleremo e vedremo. Dobbiamo salvarci: ora abbiamo due partite contro Spezia e Torino e vediamo che succede. Bisogna ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Non posandare sotto di un gol nel primo tempo dopo aver creato e giocato molto meglio. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni senza trovare la rete, mentre laha passato la metà campo due volte. È sempre la stessa storia contro le grandi squadre. Mi spiace per i ragazzi e per la società: va bene giocare, ma poi alla fine abbiamo fatto zero punti”. Queste le parole dell’allenatore delSinisaai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta 1-0 con lanella 30^ giornata di Serie A. L’allenatore è deluso per le troppe occasioni mancate nelle ultime due partite. “Saputo sarà a? Non so se arriverà in Italia. Quando sarà qui parleremo e vedremo. Dobbiamo salvarci: ora abbiamo due partite contro Spezia e Torino e vediamo che succede. Bisogna ...

