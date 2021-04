Bologna, Mihajlovic: «Dispiace perdere così. Mercato? Parlerò con Saputo» (Di domenica 11 aprile 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Roma Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Roma. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Crei, giochi e poi perdi. Non si può andare sotto dopo aver giocato così. Non posso dire nulla ai miei ragazzi, però ci manca sempre la concretezza sotto porta contro le squadre forti. Ci Dispiace». Mercato – «Non so niente. Quando arriverà il presidente, gli Parlerò. Pensiamo a salvarci e fare il massimo nelle prossime due partite contro Spezia e Torino». SORIANO INADATTO AL 4-3-3 – «La prima volta che Soriano è andato in nazionale era alla Sampdoria, giocava nel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Roma Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Roma. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Crei, giochi e poi perdi. Non si può andare sotto dopo aver giocato. Non posso dire nulla ai miei ragazzi, però ci manca sempre la concretezza sotto porta contro le squadre forti. Ci».– «Non so niente. Quando arriverà il presidente, gli. Pensiamo a salvarci e fare il massimo nelle prossime due partite contro Spezia e Torino». SORIANO INADATTO AL 4-3-3 – «La prima volta che Soriano è andato in nazionale era alla Sampdoria, giocava nel ...

