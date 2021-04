Bollettino Coronavirus di Domenica 11 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 6 | 2%

(Di domenica 11 aprile 2021) In data 11l’incremento nazionale dei casi è +0,41% (ieri +0,47%) con 3.769.814 contagiati totali, 3.122.555 dimissioni/guarigioni (+15.486) e 114.254 deceduti (+331); 533.005 infezioni in corso (-80). Ricoverati con sintomi -403 (27.251); terapie intensive -3 (3.585) con 175 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 253.100totali (ieri 320.892) di cui 162.460 molecolari (ieri 174.769) e 90.640 test rapidi (ieri 146.123) con 85.401 casi testati (ieri 102.269); 15.747(target 4.311);totali 6,2% (ieri 5,47% – target 2%);/casi testati 18,43% (ieri 17,17% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.302; Campania 1.854; Lazio 1.675; Piemonte 1.372; Puglia 1.359; Toscana 1.222; ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 aprile: 15.746 nuovi casi, i morti sono 331 - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino odierno del ministero della Salute - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - GaiaGuasp : RT @Cartabellotta: Peraltro il crollo delle infezioni da #SARS_CoV_2 negli operatori sanitari con le #vaccinazioni è ben documentato anche… - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria dell’11 aprile 2021: 51.681 (+593 rispetto a ieri) -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

di Niccolò Magnani) ILDI IERI Anche quest'oggi, domenica 11 aprile 2021, si rinnova il tradizionale e quotidiano appuntamento con ilLombardia , i cui numeri e dati ...I numeri delsuldi domenica 11 aprile 2021: 15.746 nuovi positivi e 331 decessi nelle ultime 24 ore Ilsuldi domenica 11 aprile 2021 registra 15.746 nuovi positivi ...Oggi (11/4/2021) in Friuli Venezia Giulia si registrano 208 casi di contagio da coronavirus: su 3.723 tamponi molecolari sono stati rilevati 172 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,6 ...Sono 15.746 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 17.567, per un totale di 3.769.814 dall’inizio dell’epidemia. Sono 331 ...