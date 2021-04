Bmw | vendite mondiali +33 | 5% nel primo trimestre a 636 606 unità

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 aprile 2021) La casa di auto di lusso Bmw ha chiuso i primi tre mesi dell’anno in corso con un volume mondiale di registrazioni di 636.606, una progressione del 33,5% nel confronto con lo stesso periodo del 2020. Il numero uno di Bmw, Pieter Nota, ha sottolineato che la società ha continuato il suo slancio di crescita neldell’anno finanziario, vendendo più veicoli che mai in questo periodo. “La nostra performance di vendita è stata guidata da una solida domanda per i nostri veicoli elettrificati in particolare. Negli ultimi tre mesi abbiamo raddoppiato le nostrecomplessive di veicoli elettrificati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha aggiunto. Il marchio Bmw ha registrato 560.543 veicoli in tutto il mondo alla fine deldell’anno, ...