Biden come Trump. Gli Usa non mollano Taiwan, anzi! (Di domenica 11 aprile 2021) Il dipartimento di Stato americano ha rilasciato nuove linee guida per agevolare gli incontri tra i funzionari statunitensi e i loro omologhi Taiwanesi, incoraggiando così le relazioni diplomatiche tra Washington e Taipei mentre Pechino incrementa la sua postura militare intorno all’isola di Formosa. Il portavoce della diplomazia americana Ned Price ha aggiunto che queste revisioni protocollari sottolineano come la Repubblica di Cina rappresenti “una democrazia prosperosa e un partner securitario ed economico” per gli Stati Uniti, e una forza benefica per l’intera comunità internazionale. Le nuove linee guida sono state fatte circolare all’interno dei ministeri e dipartimenti governativi, ma non sono state rese pubbliche. Dalla conferenza stampa si è appreso che, coerentemente con le relazioni non ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan, il ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Il dipartimento di Stato americano ha rilasciato nuove linee guida per agevolare gli incontri tra i funzionari statunitensi e i loro omologhiesi, incoraggiando così le relazioni diplomatiche tra Washington e Taipei mentre Pechino incrementa la sua postura militare intorno all’isola di Formosa. Il portavoce della diplomazia americana Ned Price ha aggiunto che queste revisioni protocollari sottolineanola Repubblica di Cina rappresenti “una democrazia prosperosa e un partner securitario ed economico” per gli Stati Uniti, e una forza benefica per l’intera comunità internazionale. Le nuove linee guida sono state fatte circolare all’interno dei ministeri e dipartimenti governativi, ma non sono state rese pubbliche. Dalla conferenza stampa si è appreso che, coerentemente con le relazioni non ufficiali tra Stati Uniti e, il ...

Antonio22024399 : Come dirigente inserito nel CdA di Dominions sonostato incaricatodi seguire laespressa e scritta richiesta del M5S… - Antonio49144556 : @ClassicalSocdem @TheOmniLiberal Ideologicamente, S&D sono più o meno identici a Biden. Come socialisti lui intende… - gianfrancopasc1 : Oggi su - Sercit1 : RT @marco_gervasoni: Mai stati filo #erdogan né tanto meno filo entrata Turchia nella Ue, come volevano popolari e socialisti. Ma farsi tag… - apavo75 : RT @GuadagnoRaffae2: Che il Ministro DiMaio vada, nella sua qualità, negli USA invitato dalla amministrazione Biden è atto dovuto. La sua p… -