Benzema fa impazzire proprio tutti | Ozil | “Il miglior attaccante della Liga…”

(Di domenica 11 aprile 2021) Karime Toni Kroos hanno segnato le due reti decisive per il Real Madrid contro il Barcellona nel Clasico disputato nella serata di sabato. Una vittoria, quella dei blancos, che potrebbe essere molto importante in chiave titolo. Lo sa bene l'ambiente madrileno e lo conferma anche chi in Liga ha giocato, e bene,con la maglia dei galacticos. Mesut, storico trequartista ora al Fenerbahçe ha guardato con grande trepidazione la sfida tra le due potenze spagnole facendo il tifo per l'ex squadra e soprattutto celebrando le capacità del numero 9 blancos.: "ilLiga"caption id="attachment 1119455" align="alignnone" width="544" Karim(Getty Images)/captionIl trequartista tedesco ...

