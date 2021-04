Benevento | Letizia | «Ho recuperato dall’infortunio | sono pronto»

(Di domenica 11 aprile 2021) Il terzino delGaetanoscalpita ed èa tornare in campo dopo l’infortunio Gaetano, terzino del, hache lo aveva colpito contro il Verona ed èa tornare in campo; come dichiarato da lui stesso nel corso di un incontro avvenuto con le scuole sannite. «, poi c’è il mister che effettua le proprie decisioni. Mi sto allenando da giorni con la squadra,al 100% e non vedo l’ora di fornire il mio contributo. Lunedì ci aspetta una grande partita contro il Sassuolo. Conosciamo De Zerbi, è uno che fa giocare molto bene le proprie squadre. Faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Siamo in un ...

. Quella di Gaetanoè sicuramente una stagione particolare. L'esterno difensivo ha dato vita a delle ottime prestazioni nella prima metà di campionato, tanto che è riuscito anche a ...Potrebbe tornareneldal primo minuto, quando c'è stato ha spesso fatto bene anche in termini di bonus. Infine, Danilo nella Juventus può essere una scelta logica per questa ...La partita Benevento - Sassuolo del 12 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A ...Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha recuperato dall’infortunio che lo aveva colpito contro il Verona ed è pronto a tornare in campo; come dichiarato da lui stesso nel corso di un incontro ...