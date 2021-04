Belen Rodriguez, Santiago festeggia il compleanno senza papà Stefano (Di domenica 11 aprile 2021) Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Santiago senza papà Stefano De Martino. Il 9 aprile il figlio dei conduttori ha compiuto otto anni. Un traguardo importante che la showgirl ha celebrato anche su Instagram, mostrando i momenti più belli del piccolo party organizzato in casa. Nel video e nelle foto condivise da Belen, Santiago si diverte con tutta la famiglia Rodriguez e due amichetti, fra palloncini, regali e una torta al cioccolato. Assente Stefano De Martino, mentre non è mancata la presenza di Antonino Spinalbese che ha già creato uno splendido rapporto con Santiago. Il nuovo compagno di Belen, che presto diventerà ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021)ildiDe Martino. Il 9 aprile il figlio dei conduttori ha compiuto otto anni. Un traguardo importante che la showgirl ha celebrato anche su Instagram, mostrando i momenti più belli del piccolo party organizzato in casa. Nel video e nelle foto condivise dasi diverte con tutta la famigliae due amichetti, fra palloncini, regali e una torta al cioccolato. AssenteDe Martino, mentre non è mancata la predi Antonino Spinalbese che ha già creato uno splendido rapporto con. Il nuovo compagno di, che presto diventerà ...

