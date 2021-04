Belen Rodriguez: ecco perché sua figlia si chiamerà Luna Marie | Retroscena inedito (Di domenica 11 aprile 2021) Belen Rodriguez è forse la showgirl di origine straniera più conosciuta e seguita in Italia, protagonista di tanti programmi. Ora è incinta di una bambina di cui ha già annunciato il nome. Voi sapete come mai l’ha scelto? Belen Rodriguez – Political24Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro al fianco del suo nuovo fidanzato: l’hair stylist dei vip Antonino Spinalbese, con il quale avrà presto una bambina. La showgirl ha dato l’annucio ufficiale della gravidanza non molto tempo fa rivelando anche il nome della piccola: Luna Marie. Voi sapete come mai questa decisione? Belen Rodriguez e il nome di sua figlia Luna Marie Sono mesi fantastici per la modella di origine ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021)è forse la showgirl di origine straniera più conosciuta e seguita in Italia, protagonista di tanti programmi. Ora è incinta di una bambina di cui ha già annunciato il nome. Voi sapete come mai l’ha scelto?– Political24sta vivendo un momento d’oro al fianco del suo nuovo fidanzato: l’hair stylist dei vip Antonino Spinalbese, con il quale avrà presto una bambina. La showgirl ha dato l’annucio ufficiale della gravidanza non molto tempo fa rivelando anche il nome della piccola:. Voi sapete come mai questa decisione?e il nome di suaSono mesi fantastici per la modella di origine ...

