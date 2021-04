Beetlejuice: che fine hanno fatto le star del cast? (Di domenica 11 aprile 2021) Si è parlato di un potenziale sequel di Beetlejuice, davvero, da quando l’inventiva commedia horror su una coppia defunta che cerca di spaventare una famiglia snob fuori dalla loro casa è diventata un successo a sorpresa nel 1988. Ci potrebbe essere un sequel? In anni più recenti, Michael Keaton ha detto che l’avrebbe fatto. interpreta il maniacale bio-esorcista con il regista Tim Burton a bordo, anche Winona Ryder è sembrata pronta a tornare, e ultimamente sono uscite voci su Johnny Depp nel sequel di Beetlejuice. Sembra un’idea divertente, ma, se me lo chiedi, penso che funzionerebbe meglio se tutti i membri originali del cast di Beetlejuice tornassero, il che richiederebbe più che pronunciare i loro nomi tre volte per ottenere. Il successo Tuttavia, se Beetlejuice 2 è o ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Si è parlato di un potenziale sequel di, davvero, da quando l’inventiva commedia horror su una coppia defunta che cerca di spaventare una famiglia snob fuori dalla loro casa è diventata un successo a sorpresa nel 1988. Ci potrebbe essere un sequel? In anni più recenti, Michael Keaton ha detto che l’avrebbe. interpreta il maniacale bio-esorcista con il regista Tim Burton a bordo, anche Winona Ryder è sembrata pronta a tornare, e ultimamente sono uscite voci su Johnny Depp nel sequel di. Sembra un’idea divertente, ma, se me lo chiedi, penso che funzionerebbe meglio se tutti i membri originali delditornassero, il che richiederebbe più che pronunciare i loro nomi tre volte per ottenere. Il successo Tuttavia, se2 è o ...

Ultime Notizie dalla rete : Beetlejuice che Chi è Alec Baldwin: tutto sull'attore statunitense ... riesce l'anno successivo a esordire al cinema con la pellicola 'Forever Lulu' che gli permette di ottenere parti anche in 'Beetlejuice - Spiritello porcello' di Tim Burton e 'Talk Radio' di Oliver ...

Venerdi 2 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Speravo de mori prima - The Specials ... con Jim Caviezel e Monica Bellucci, che racconta le ultime dodici ore della vita di Gesu'. Dalla ... (SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) Beetlejuice - Spiritello porcello Oscar al make - up per ...

