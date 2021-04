Beautiful anticipazioni | Sally non accetta la decisione di Wyatt | cosa farà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 aprile 2021) Chesuccederà nella puntata diin onda domani 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio quello che succederà in città ma non solo! Come avrete visto in questi giorni è successo davvero di tutto e facciamo il punto della situazione visto che i colpi di scena non mancheranno. Thomas ha fatto tutte le mosse giuste e sta provocando una serie di reazioni come quella che ha portato Brooke a litigare in modo molto accesso con Quinn. Ma la Fuller non è una persona che si mette da parte e incassa, anzi. E’ pronta a scatenare una vera e propria guerra qualora Brooke continuasse a insistere…Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata diche ci aspetta domani, 12 aprile 2021 come sempre alle 13,40 circa dopo il TG5....