Basket | Serie A | Treviso non si ferma più | sesta di fila con Mekowulu e Sokolowski Sassari cade al PalaVerde

De' Longhi Treviso, ormai un nome una garanzia. La squadra di coach Max Menetti sembra non potersi più fermare, e arriva alla sesta vittoria consecutiva. Ma c'è di più: non solo batte il Banco di Sardegna Sassari per 89-85, ma aggancia anche la stessa Dinamo in classifica a quota 28, ravvivando in questo modo la battaglia per il quarto posto, in cui anche la Reyer Venezia vuole avere voce in capitolo. Per i padroni di casa il trio vincente è Christian Mekowulu (21 punti e 12 rimbalzi)-Michal Sokolowski (23)-Matteo Imbrò (18). Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, invece, 17 di Miro Bilan, 14 di Eimantas Bendzius e 13 di Filip Kruslin. Prova subito la fuga Treviso, con Logan e Sokolowski principali attori del 9-2, ma la Dinamo non è d'accordo: con tanto ...

